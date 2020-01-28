Здоровье
REGNUMПриморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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В Приморье госпитализировали китайского гражданина с подозрением на коронавирус
Московский Комсомолец21:42
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Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 100 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл обвинил дочь в причинении вреда королевской семье
Отец Меган Маркл в новом интервью обвинил дочь и её супруга принца Гарри в причинении вреда королевской семье своим решением покинуть Великобританию и отказаться от государственных привилегий.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
В Сирии боевики готовят провокации с химоружием
Боевики готовят провокации с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Происшествия
Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье
Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье.
Футбол
Орлов прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Экономика
ФНС начала штрафовать банки за отказы блокировать счета ИП
Российские банки получают штрафы от Федеральной налоговой службы (ФНС) за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты налогов, штрафов и других платежей.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Наука
Американские ученые создали графен из отходов
Известно, что исходным материалом для производства графена могут быть пищевые отходы, уголь, нефтяные продукты и древесная стружка.
Авто
Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов рассказал о "вредных советах" водителям, которые усугубляют ситуацию при торможении в гололед.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Финансы
Курс доллара преодолел отметку в 63 рубля
Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.