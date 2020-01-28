Здоровье

АиФ ВладивостокАиФ ВладивостокТест-системы для выявления коронавируса поступили в Приморье

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что в медицинские учреждения края начали поступать специальные тест-системы, которые позволяют диагностировать коронавирус на ранних стадиях.
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