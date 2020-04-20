Тест-системы для обнаружения COVID-19 у домашних животных будут выпущены в России, заявил в эфире Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом ветеринар, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

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Около 10 тысяч тест-систем для обнаружения коронавируса у домашних животных выпустят в России. Об этом рассказал ветеринар, замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.

Тест-системы на коронавирус для домашних животных выпустят в России

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