Футбол
ЧемпионатТест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года
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Россия — Украина 20 лет назад: вы хорошо помните легендарный матч? Хитрый тест Sport24
Sport24.ruвчера в 03:00
Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03
Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Евро-футбол.ру08 октября в 17:46
«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина
Спорт-Экспресс08 октября в 17:05
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Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Причиной госпитализации стала пневмония. По словам дочери актрисы, врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.
StarHit.ru 05:21
Футбол
Петр Чех начал хоккейную карьеру
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике
Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
Актуальные Новости вчера в 02:50
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Спорт
Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке
«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки», — сказал Владимир Путин.
ФАН 08:06
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия вчера в 18:47
Футбол
Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» до зимней паузы
«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о хирургической операции, которую перенёс полузащитник Малком.
Чемпионат 03:27
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Шоу-бизнес
Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Политика
Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
ФАН 08:38
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Политика
Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 08:09
Происшествия
В Оренбуржье перед судом предстанет банда экс-полицейских
В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых бывших сотрудников УМВД региона.
АиФ Оренбург 08:29
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Авто
Импорт легковых автомобилей за 8 месяцев вырос на 6%
Импорт грузовых автомобилей за 8 месяцев увеличился на 18,5% и составил 18,6 тыс. автомобилей общей стоимостью 1 млрд 302,3 млн долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:39
Происшествия
В Брянске родные погибших в страшном ДТП требуют наказать виновника
Напомним, что на улице Речной произошло смертельное ДТП, в котором погибли 30-летняя женщина и ее двое маленьких детей.
БрянскToday вчера в 17:05
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Теннис
Бывшая первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США
Четвертая ракетка мира Наоми Осака отказалась от гражданства США.
Газета.Ru 08:14