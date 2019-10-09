Футбол

ЧемпионатЧемпионатТест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года

Говорят, что этот матч невозможно забыть.
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Тест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года

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Турецкая армия уничтожила 109 террористов с начала операции в Сирии

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Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
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«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о хирургической операции, которую перенёс полузащитник Малком.
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
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Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
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Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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Четвертая ракетка мира Наоми Осака отказалась от гражданства США.
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