Футбол
ЧемпионатТест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года
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«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина
Спорт-Экспресс08 октября в 17:05
Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03
Россия — Украина 20 лет назад: вы хорошо помните легендарный матч? Хитрый тест Sport24
Sport24.ruвчера в 03:00
Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Евро-футбол.ру08 октября в 17:46
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Армия и оружие
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Экономика
Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий
Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. руб. в 2020 году с учетом индексации на 6,6%. Об этом на заседании Госдумы напомнил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС.
РБК 05:04
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных
Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today вчера в 05:06
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Экономика
В РФ готовятся отменить «банковский роуминг»
Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 07:09
Экономика
В России хотят снизить прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
URA.Ru вчера в 22:30
Политика
Россия заметила у Киева желание пересмотреть сделку по Донбассу
Киев может созывать новый саммит в «нормандском формате», чтобы пересмотреть предыдущие договоренности.
Lenta.ru 06:37
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru 06:02
Политика
Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.
ТАСС 06:48
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Происшествия
В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников
Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.
Российская газета 06:36
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Коммерсантъ 07:04
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру вчера в 17:00
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Кино
Новая лента с участием Уилла Смита получила очень низкий рейтинг
SM News вчера в 20:32
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Политика
Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США.
Lenta.ru 06:53
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Зеленский заявил о готовности уйти в отставку
«В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет», – сообщил Зеленский на пресс-марафоне.
ФедералПресс 06:26
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46