Футбол

ЧемпионатЧемпионатТест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года

Говорят, что этот матч невозможно забыть.
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Подробнее о событии

20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

Soccer.ruвчера в 06:17

«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

Спорт-Экспресс08 октября в 17:05

Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина

Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03

Россия — Украина 20 лет назад: вы хорошо помните легендарный матч? Хитрый тест Sport24

Sport24.ruвчера в 03:00

Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

Евро-футбол.ру08 октября в 17:46

«Бесконечная история». Россия – Украина. Подкаст «Матч ТВ» к 20-летию провала Филимонова

Матч ТВвчера в 06:01

Тест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года

Чемпионат08 октября в 15:30
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Армия и оружие

В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Экономика

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. руб. в 2020 году с учетом индексации на 6,6%. Об этом на заседании Госдумы напомнил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС.
РБК 05:04
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес

Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных

Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today вчера в 05:06
Происшествия

Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Экономика

В РФ готовятся отменить «банковский роуминг»

Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 07:09
Экономика

В России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
URA.Ru вчера в 22:30
Политика

Россия заметила у Киева желание пересмотреть сделку по Донбассу

Киев может созывать новый саммит в «нормандском формате», чтобы пересмотреть предыдущие договоренности.
Lenta.ru 06:37
Здоровье

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Шоу-бизнес

Журналистам предложили интервью с тяжелобольной Заворотнюк

Lenta.ru 06:50
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru 06:02
Политика

Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.
ТАСС 06:48
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Происшествия

В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников

Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.
Российская газета 06:36
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Коммерсантъ 07:04
Общество

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Происшествия

В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

РБК 07:04
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру вчера в 17:00
Гаджеты

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Кино

Новая лента с участием Уилла Смита получила очень низкий рейтинг

SM News вчера в 20:32
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
Политика

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Политика

Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Политика

Зеленский заявил о готовности уйти в отставку

«В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет», – сообщил Зеленский на пресс-марафоне.
ФедералПресс 06:26
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Газета.Ru 03:03
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
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