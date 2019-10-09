Футбол
ЧемпионатТест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года
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Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Lenta.ru 12:01
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Армия и оружие
Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования
В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
ТК Звезда 06:11
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Политика
Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой и мотивировать людей к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Известия 11:18
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на Android 9
Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor вчера в 05:34
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru 07:49
Шоу-бизнес
Сотрудники онкоцентра расплакались при выписке Анастасии Заворотнюк
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Ugpressa.ru 03:24
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Политика
Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
Интерфакс вчера в 01:30
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
Российская газета 08:56
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06