Говорят, что этот матч невозможно забыть.

Тест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года

Общество Власти обсудят создание федерального земельного фонда Власти начали обсуждение идеи создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

Происшествия Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Политика Демократы попросили Трампа не делать ещё один подарок Путину Под «подарком» конгрессмены подразумевают возможный выход США из Договора об открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружение, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".

Авто Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.

Происшествия В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.

Политика Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.

Единоборства После поединка в Грозном узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер 4 октября после поединка в Грозном скончался от инсульта узбекский боец смешанных единоборств 27-летний Бекзод Нурматов .

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника президента Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.

Происшествия В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Футбол «Спортинг» хочет досрочно вернуть Хесе в «ПСЖ» из аренды В договор между «Спортингом» и «ПСЖ» был включен пункт, согласно которому португальцы могут выкупить футболиста за 2 миллиона евро, однако клуб не планирует активировать эту опцию.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.