Футбол
ЧемпионатТест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года
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Россия — Украина 20 лет назад: вы хорошо помните легендарный матч? Хитрый тест Sport24
Sport24.ruвчера в 03:00
Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03
Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Евро-футбол.ру08 октября в 17:46
«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина
Спорт-Экспресс08 октября в 17:05
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Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика
В Польше призвали к отмене экономических санкций ЕС против России
Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш выступил за отмену экономических санкций в отношении России и за сохранение политических.
REGNUM 05:18
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 11:08
Экономика
«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике
Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на востоке Сирии
Новые Известия вчера в 09:50
Авто
Volkswagen показал эскизы нового Golf
Volkswagen анонсировал премьеру хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения, которая состоится 24 октября в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.
Автоновости дня 02:42
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 15:51
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Футбол
Антон Шунин: «Хохлов сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Так же, как и „Динамо“»
Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин в беседе с корреспондентом Sport24 Данилой Игнатовым поделился мнением об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова, а также рассказал, как прошла тренировка под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова.
Sport24.ru 04:06
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Экономика
Прожиточный минимум в России могут снизить
Минтруд предложил проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года.
News.ru 04:01
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44%
Из поправок следует, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, с 18 до 27 тысяч рублей.
Газета.Ru 04:19
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Происшествия
Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Газета.Ru 03:23
Футбол
«Реал» планирует приобрести Эриксена в январе
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не одобрил трансфер Эриксена минувшим летом.
Sports.ru вчера в 23:14
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Владимир Путин встретился с губернаторами ряда регионов
Президент России пригласил глав субъектов РФ, которые были избраны на выборах 8 сентября.
Вечерний Волгоград вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов: Анастасия Заворотнюк находится дома
Сергей Жигунов дал небольшое интервью прессе. Артист рассказал, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится дома.
Территория новостей 04:56
Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
Motor вчера в 06:45