Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters. По данным агентства, это был лишь первоначальный тест, обследование политика продолжается. О том, что ее проверяют на наличие вируса, стало известно ранее 23 марта.

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

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