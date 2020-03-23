Коронавирус
Lenta.ruПервый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters. По данным агентства, это был лишь первоначальный тест, обследование политика продолжается. О том, что ее проверяют на наличие вируса, стало известно ранее 23 марта.
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Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Политика
Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора
Александр Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Власти Украины запретили выезд граждан за рубеж с целью туризма
Киев, 23 марта 2020, 19:43 — REGNUM Выезд граждан за рубеж в туристических целях запретил в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа кабмин Украины.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Экономика
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Политика
Режим ЧС из-за коронавируса ввели еще в трех областях Украины
Украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что COVID-2019 стал распространятся быстрее.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Политика
Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии
Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики.
Спорт
В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио
Ранее 23 марта глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Политика
В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом
Происшествия
В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек
В результате землетрясений в столице Хорватии, произошедших в воскресенье, 22 марта, пострадали 15 человек.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Общество
На Украине планируют провести индексацию трудовых пенсий
Киев, 23 марта 2020, 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля).
Космос
Ракета с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура
В субботу, 21 марта, с космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Происшествия
Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Энергетика
Цены на нефть продолжили свое падение на открытии торгов
В понедельник, 23 марта, на начало торгов на бирже стоимость нефти всех марок вновь резко снизились, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.
Политика
Глава Пентагона рассказал о влиянии коронавируса на боеготовность США
Пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность сил США, заявил в понедельник, 23 марта, глава Пентагона Марк Эспер.