Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Известия11:39

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Интерфакс11:47

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

RT на русском11:50

Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

РБК11:47

У Ангелы Меркель не нашли коронавирус

Коммерсантъ12:01

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС11:35

СМИ сообщили, что первый тест не выявил коронавирус у Меркель

РИА Новости11:50
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:26, Ашберн

Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова

КП - Беларусь15:06
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
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Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

РИА Новости 05:07
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CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала

Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.
Что происходит 07:48
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

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Шоу-бизнес

Звезда фильмов Антониони и бывшая «Мисс Италия» умерла от коронавируса

Lenta.ru 13:24
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет

"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Rusturkey.com 21 марта в 04:07
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Футбол

Моуринью поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принял участие в борьбе с коронавирусом. Португалец поработал волонтером в лондонском боро Энфилд.
Sport24.ru 16:28
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Инфорос 13:17
Общество

На Ставрополье нарушившую карантин инфекциониста лишили статуса

В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.
RT на русском 13:22
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев пожаловался, что стал «временно безработным»

Российский певец Сергей Лазарев сообщил о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции стал «временно безработным».
Наша версия 13:52
Экономика

Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году

В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
ТАСС 17:03
Футбол

ФК «Сочи» хочет оставить Кокорина у себя

Футбольный клуб "Сочи", выступающий в Российской премьер-лиге, по окончании сроков аренды намерен предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт.
Вести.Ru 16:32
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Газета.Ru 15:54
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Политика

Голосование по поправкам к Конституции могут перенести на июнь

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции могут перенести на июнь из-за распространения коронавируса.
Время Пресс вчера в 23:14
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе о сексе и отношениях, перенесла хирургическую операцию на ногах.
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В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Вести.Ru 15:49
Общество

Кадыров ввел запрет на свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

Газета.Ru 13:42
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes 10:57
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На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
РИА Новости 17:12
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Политика

Захарова ответила на слова Bild о Лаврове непечатной цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова немецкого журналиста Джулиана Репке о министре иностранных дел Сергее Лаврове непечатной цитатой своего руководителя.
ФАН вчера в 19:41
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