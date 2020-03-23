Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Интерфакс11:47

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

RT на русском11:50

СМИ сообщили, что первый тест не выявил коронавирус у Меркель

РИА Новости11:50

Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Известия11:39

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Газета.Ru11:40

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС11:35

Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

РБК11:47
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Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Здоровье

В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом.
КП - Ярославль 08:49
Общество

Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий коронавируса нового типа.
Газета.Ru 11:35
Политика

На Украине из-за коронавируса оставят работать один аэропорт

Власти Украины с 24 марта оставят работать только один аэропорт в стране — международный аэропорт Борисполь.
Lenta.ru 12:14
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
Спорт

Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде в Токио

Канадский и австралийский олимпийские комитеты приняли решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса.
Expert.ru 03:19
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Mockva.ru 11:20
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Экономика

Перевозчики призвали ввести мораторий на транспортный налог и «Платон»

Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.
РИА Новости 08:32
Общество

Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17

Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.
Экономика сегодня 05:40
Экономика

Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным

Поскольку даже успешные, платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников.
ТАСС 09:40
Происшествия

В Петербурге на ЗСД лихач выехал на встречку

Сегодня, 23 марта, очевидцы заметили водителя, двигавшегося по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
ЛОТ 10:53
Общество

В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе

Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
РЕН ТВ 11:52
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Игры

Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным

Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Faktom 12:16
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Энергетика

Brent подешевела до $26 за баррель

Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
News.ru 02:45
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.
Вести.Ru 06:41
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Экономика

Калининградский ритейл: в Россию запретили ввозить самую дешевую курицу

Новый Калининград В калининградские супермаркеты перестала поступать самая дешевая курица, которая продавалась по 119 руб. за кг.
Новый Калининград.Ru 07:40
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ 10:02
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Политика

Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 08:42
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