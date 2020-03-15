Коронавирус
ИнтерфаксТест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. "Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.
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Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Общество
Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Передвижение по Испании ограничат
Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала архивные фото мамы и бабушки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала архивные фото мамы и бабушки и призналась, что именно эти две женщины являются для нее воплощением женской красоты.
Экономика
Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в экономике
Снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится.
Политика
Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Общество
Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Энергетика
Минфин: цены на бензин в России не снизятся
Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в Соединенных Штатах на фоне обвала цен на нефть.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме перенесли из-за коронавируса
Агентство AFP, в свою очередь, пишет, что из-за коронавируса перенесен и первый в истории Гран-при Вьетнама.
Армия и оружие
80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
Космос
Высокая температура на Меркурии может создать лед
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Футбол
Тренер ЦСКА высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.
Армия и оружие
Йохан Бекман: коронавирус — это часть учений НАТО
Нашим странам не стоит участвовать в манипуляциях военного блока НАТО, потому что они манипулируют другими странами по нескольким фронтам: объявили чрезвычайное положение в Европе в связи с карантином, манипуляции через СМИ, с помощью биржи, — обозначил свою позицию Йохан Бекман.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Футбол
Актер Назаров сочинил песню про коронавирус
Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выложил новое видео в своем Instagram.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.