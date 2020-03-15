Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. "Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.
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Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус

РБКвчера в 20:26

Тест Трампа на COVID-19 дал отрицательный результат

RT на русскомвчера в 19:46

Анализы Трампа на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ruвчера в 19:32

Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Lenta.ruвчера в 19:35

Раскрыт результат анализа Трампа на коронавирус

РИА Новостивчера в 19:25

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

ТАССвчера в 19:22

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Коммерсантъвчера в 18:58
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Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Единоборства

Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru вчера в 06:34
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 13 марта в 09:27
Общество

Передвижение по Испании ограничат

Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru вчера в 17:13
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Финансы

Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Ruposters.ru 13 марта в 07:28
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС вчера в 16:34
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском 13 марта в 18:19
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк показала архивные фото мамы и бабушки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала архивные фото мамы и бабушки и призналась, что именно эти две женщины являются для нее воплощением женской красоты.
ФАН вчера в 11:06
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Экономика

Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в экономике

Снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится.
Lenta.ru 00:07
Политика

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости вчера в 15:26
Энергетика

«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

РИА Новости 13 марта в 10:04
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо 13 марта в 04:43
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Тарантас Ньюс 13 марта в 23:44
Энергетика

Минфин: цены на бензин в России не снизятся

Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в Соединенных Штатах на фоне обвала цен на нефть.
Сельская новь (Aксубаевский район) 12 марта в 02:04
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме перенесли из-за коронавируса

Агентство AFP, в свою очередь, пишет, что из-за коронавируса перенесен и первый в истории Гран-при Вьетнама.
РЕН ТВ 13 марта в 08:56
Армия и оружие

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Пятый канал 12 марта в 11:12
Космос

Высокая температура на Меркурии может создать лед

AstroNews.ru вчера в 14:08
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Lenta.ru вчера в 07:20
Футбол

Тренер ЦСКА высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.
Газета.Ru вчера в 22:35
Армия и оружие

Йохан Бекман: коронавирус — это часть учений НАТО

Нашим странам не стоит участвовать в манипуляциях военного блока НАТО, потому что они манипулируют другими странами по нескольким фронтам: объявили чрезвычайное положение в Европе в связи с карантином, манипуляции через СМИ, с помощью биржи, — обозначил свою позицию Йохан Бекман.
iReactor 13 марта в 02:43
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости вчера в 07:05
Футбол

Актер Назаров сочинил песню про коронавирус

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выложил новое видео в своем Instagram.
Спорт-Экспресс вчера в 23:00
Общество

Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса

Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 03:30
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