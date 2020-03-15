Коронавирус
ИнтерфаксТест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. "Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Экономика
Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Кино
Студия Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno восхитил иностранных блогеров и СМИ.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Кино
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса
Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Здоровье
В Китае за сутки менее 10 человек заболели коронавирусом
В Китае за сутки зафиксировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в своей карьере
Женскую гонку преследования выиграла представительница Франции Жулия Симон.
Политика
Саакашвили предупредил украинцев о тяжелых временах из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса потеряет не менее десяти процентов своей экономики, а следующие полгода после окончания пандемии страна будет жить в шоковом режиме.
Общество
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Космос
На МКС начали выращивать человеческие ткани
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Футбол
Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Здоровье
Заболевшие коронавирусом жители Кузбасса приехали из Италии
Кемерово, 14 марта 2020, 18:24 — REGNUM Двое жителей Кузбасса, у которых обнаружили коронавирус, вернулись из Италии 7 марта 2020 года.
Спорт
Большунова оставили без заслуженного Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Происшествия
Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов
На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Политика
США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.