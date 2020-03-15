Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. "Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.
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Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус

РБК20:26

Раскрыт результат анализа Трампа на коронавирус

РИА Новости19:25

Тест Трампа на COVID-2019 дал отрицательный результат

RT на русском19:46

Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Lenta.ru19:35

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Интерфакс20:10

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС19:22

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Коммерсантъ18:58
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Экономика

Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса

Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
RuNews24.ru вчера в 03:55
Политика

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Вести.Ru 14:17
Политика

Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
URA.Ru вчера в 12:39
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ 06:47
Кино

Студия Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
iReactor вчера в 18:18
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Здоровье

Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником

Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.
RuNews24.ru 08:10
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno восхитил иностранных блогеров и СМИ.
РЕН ТВ 21:53
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Кино

Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса

Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.
iReactor 22:19
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Культура

Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
Здоровье

В Китае за сутки менее 10 человек заболели коронавирусом

В Китае за сутки зафиксировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12 марта в 23:17
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в своей карьере

Женскую гонку преследования выиграла представительница Франции Жулия Симон.
Говорит Москва 11:51
Политика

Саакашвили предупредил украинцев о тяжелых временах из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса потеряет не менее десяти процентов своей экономики, а следующие полгода после окончания пандемии страна будет жить в шоковом режиме.
РИА Новости 18:16
Общество

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Клопс вчера в 13:18
Космос

На МКС начали выращивать человеческие ткани

МИР 24 вчера в 03:47
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru вчера в 09:35
Футбол

Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Чемпионат 05:37
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Здоровье

Заболевшие коронавирусом жители Кузбасса приехали из Италии

Кемерово, 14 марта 2020, 18:24 — REGNUM Двое жителей Кузбасса, у которых обнаружили коронавирус, вернулись из Италии 7 марта 2020 года.
REGNUM 11:24
Спорт

Большунова оставили без заслуженного Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Lenta.ru 14:41
Происшествия

Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов

На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:17
Здоровье

Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Известия 15:04
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Ведомости 05:49
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости 12:08
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Вести.Ru 21:20
Здоровье

Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
ТАСС Наука вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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