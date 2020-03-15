Коронавирус
КоммерсантъРезультаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее он отказывался от обследования, но сообщил журналистам, что, вероятнее всего, сделает тест в ближайшее время.
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Кино
Спеши увидеть! В «Пионере» - «Паразиты»
По 15 марта «Пионер» проводит показы черно-белой версии фильма «Паразиты», триумфатора премии «Оскар» и лауреата Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Биатлон
Вирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»
Борьба за женский «Большой хрустальный глобус» велась до последнего круга гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахте.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Энергетика
Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии госграницы Украины
Киев, 14 марта 2020, 21:20 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввел в действие 14 марта президент страны Владимир Зеленский.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Технологии
Экзоскелет для врачей создали инженеры из России
Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Политика
В Польше готовятся отметить победу над Россией
В Польше царит предпраздничная атмосфера, страна готовится торжественно и громко отметить победу.
Здоровье
В Тольятти двух человек увезли в больницу с подозрением на коронавирус
В Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 госпитализированы двое жителей с подозрением на коронавирус (COVID-19).
Музыка
Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом
«В Ершовском районе в результате ДТП пострадали шесть человек, мужчины, граждане Узбекистана», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Происшествия
Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Здоровье
Диетолог дал советы по питанию во время карантина
Диетолог Иван Алименко дал советы по питанию во время карантина.
Автоспорт
Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года
Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в США превысило две тысячи человек
Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в США превысило 2 тысячи, скончались 47 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои подсчеты данных федеральных и местных властей.
Общество
В Пермском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности введен на территории Пермского края с 15 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте администрации губернатора региона.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
Авто
Новый Nissan X-Trail подловили во время испытаний
Испытания Nissan X-Trail нового поколения вышли на финишную прямую.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.