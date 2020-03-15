Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРезультаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее он отказывался от обследования, но сообщил журналистам, что, вероятнее всего, сделает тест в ближайшее время.
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Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус

РБКвчера в 20:26

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Интерфаксвчера в 20:10

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Коммерсантъвчера в 18:58

Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Lenta.ruвчера в 19:35

Тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

РИА Новостивчера в 19:25

Тест Трампа на COVID-19 дал отрицательный результат

RT на русскомвчера в 19:46

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

ТАССвчера в 19:22
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Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
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Вирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»

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В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

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«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого

Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».
РБК вчера в 15:01
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Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
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Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей 13 марта в 15:32
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Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
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Зеленский подписал указ о закрытии госграницы Украины

Киев, 14 марта 2020, 21:20 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввел в действие 14 марта президент страны Владимир Зеленский.
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Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
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Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Газета.Ru 01:16
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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Экзоскелет для врачей создали инженеры из России

Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Live24 вчера в 01:42
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
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В Польше готовятся отметить победу над Россией

В Польше царит предпраздничная атмосфера, страна готовится торжественно и громко отметить победу.
РИА Новости 01:00
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В Тольятти двух человек увезли в больницу с подозрением на коронавирус

В Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 госпитализированы двое жителей с подозрением на коронавирус (COVID-19).
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Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
РБК вчера в 19:31
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом

«В Ершовском районе в результате ДТП пострадали шесть человек, мужчины, граждане Узбекистана», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
RT на русском вчера в 16:00
Происшествия

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
BFM.ru 00:28
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В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
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Диетолог дал советы по питанию во время карантина

Диетолог Иван Алименко дал советы по питанию во время карантина.
РЕН ТВ вчера в 19:37
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Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года

Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.
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Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило две тысячи человек

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в США превысило 2 тысячи, скончались 47 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои подсчеты данных федеральных и местных властей.
РИА Новости 13 марта в 19:49
Общество

В Пермском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
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Новый Nissan X-Trail подловили во время испытаний

Испытания Nissan X-Trail нового поколения вышли на финишную прямую.
CarsWeek.ru 13 марта в 03:40
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru 13 марта в 08:51
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
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