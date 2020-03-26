Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинздрав: тест на коронавирус стал доступен для всех

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время любой желающий может пройти тестирование на коронавирус в клиниках, так как с этого дня к тестированию подключаются коммерческие лаборатории.
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с чего всё началось

Выпуск программы «Время» в 21:00 от 26.03.2020

Первый каналвчера в 16:08

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Кому нужен тест на коронавирус в первую очередь: Глава Минздрава озвучил инструкцию

Царьград00:36

Минздрав: тест на коронавирус стал доступен для всех

Московский Комсомолецвчера в 15:30

В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус

Газета.Ruвчера в 15:32

Тест на коронавирус станет доступен всем желающим

Lenta.ruвчера в 16:21

Мурашко рассказал, кому следует пройти тест на коронавирус

РЕН ТВвчера в 15:06

Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

Известиявчера в 15:05

Мурашко рассказал, кому необходимо проходить тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 15:01
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Общество

Глава Хакасии летел в одном самолёте с заболевшей коронавирусом

Абакан, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов, летевший в одном самолёте с женщиной, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, принял решение о самоизоляции.
REGNUM 00:18
Общество

Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку

Певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:21
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь 25 марта в 14:59
Происшествия

Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Известия вчера в 06:33
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня 25 марта в 04:24
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Политика

Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России

Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
RT на русском вчера в 11:50
Космос

Межзвёздная комета Борисова распадается на части

Вести.Ru вчера в 04:41
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

В России привлекли к ответственности более 500 нарушителей карантина

Москва, 26 марта 2020, 16:40 — REGNUM Представители МВД РФ привлекли к административной ответственности более 500 человек, нарушивших режим самоизоляции из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 09:40
Экономика

МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке

Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 19:19
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 25 марта в 09:59
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 10:32
Общество

Нерабочая неделя не повлияет на график майских и новогодних праздников

Предстоящие в этом году праздничные выходные не будут отменены из-за нерабочей недели, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Экономика сегодня 25 марта в 22:17
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 25 марта в 11:46
Политика

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Асмус исполнила роль вебкам-модели в новом фильме

Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
Политическая Экспертиза 25 марта в 13:47
Экономика

Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 18:31
Религия

В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге

Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.
Газета.Ru вчера в 15:43
Происшествия

В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме

В Екатеринбурге, по предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме.
Время Пресс вчера в 17:24
Армия и оружие

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море.
Деловое.ТВ вчера в 04:04
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 05:14
Футбол

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил уровень чемпионата России

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» оценил уровень чемпионата России.
Спорт-Экспресс 00:00
Экономика

ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы

Две фирмы, лишившиеся лицензий, ООО МКК «Финансовая лига» и ООО МКК «Финпродукт», напрямую входят в группу, следует из информации на сайте «РосДенег».
РБК вчера в 21:59
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Политика

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК вчера в 16:18
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК 25 марта в 15:18
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