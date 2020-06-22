Я хотел вам сказать, что я в порядке и здоров. Я сдал отрицательный анализ на коронавирус. Я надеюсь, что наша жизнь скоро вернется в нормальное русло. И справимся с этим вместе.

Тест на коронавирус фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини дал положительный результат, сообщает Sport Klub. По информации источника, инфекция была обнаружена у тренера болгарского теннисиста Григора Димитрова Кристиана Гроха.

Спорт день за днем

Футбол Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин. 4

Политика Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2K

Общество Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса В Роспотребнадзоре дали советы родителям, как обезопасить детей в период снятия ограничений. Летом дети много времени проводят на улице. 6

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram. 1

Общество Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. 1,4K

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов. 15

Шоу-бизнес Исхаков после слухов о разводе с Гагариной показал семейное фото Звездный фотограф Дмитрий Исхаков и муж певицы Полины Гагариной после распространившихся в Сети слухов о разводе с артисткой опубликовал в своем профиле архивный кадр супруги с детьми.

Наука Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News. 1

Шоу-бизнес Мария Порошина впервые показала сына Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем. 4

Происшествия Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. 646

Общество Китай приостанавливает импорт мяса птицы из США Китай временно приостановил импорт мясной продукции американской корпорации Tyson после того, как среди ее сотрудников были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Общество ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны. 190