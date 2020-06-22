Коронавирус
Газета.RuТест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат
Тест на коронавирус фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини дал положительный результат, сообщает Sport Klub. По информации источника, инфекция была обнаружена у тренера болгарского теннисиста Григора Димитрова Кристиана Гроха.
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Я хотел вам сказать, что я в порядке и здоров. Я сдал отрицательный анализ на коронавирус. Я надеюсь, что наша жизнь скоро вернется в нормальное русло. И справимся с этим вместе.
— Андрей Рублев, российский теннисистРИА Новости 06:20
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ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
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Давид Акс, эксперт в военной области из издания Forbes, уверен, что приобретенные у России Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в возможном конфликте с КНР.
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Республика Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии Сovid-19.
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У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
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