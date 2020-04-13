Коронавирус
РИАМОТестирование на антитела к коронавирусу запускают в Москве
В Москве с 14 апреля начнут делать анализы на выявление антител к коронавирусу нового типа, сообщает ТАСС. «Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены наши медицинские работники», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Происшествия
Вблизи Чернобыльской АЭС заметили верховые пожары
РИА Новости 16:05
Авто
Ford выводит на рынок обновленный внедорожник Ford Everest
Обновленный внедорожник Ford Everest станет доступен для предзаказа в Поднебесной 25 апреля.
CarsWeek.ru 03:28
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Финансы
Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о снижении доллара и евро
Курс евро на открытии стал ниже на 9 копеек и составлял 80,86 рубля. В дальнейшем валюта США подорожала и в час дня стоила 73,68 рубля.
Свободная Пресса 06:20
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 08:53
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Гаджеты
Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+
Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
3DNews 14:38
Футбол
«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента футбольного клуба
Испанская "Барселона" планирует судиться с бывшим вице-президентом футбольного клуба Эмили Русо в связи с его заявлениями в СМИ, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 15:09
Авто
Один из спорткаров Porsche 911 Speedster уйдёт с молотка
Porsche 911 Speedster, как ни крути, получился ценным для коллекционеров.
Драйв 13:13
Футбол
РФС может обратиться в правительство за финансовой помощью для клубов
Российский футбольный союз может попросить помощи у государства из-за кризиса, который связан с пандемией коронавируса.
Vprognoze.ru 15:58
Происшествия
В Дагестане полиция выявила нарушителей режима самоизоляции
Как сообщили в источнике, в ходе ночного рейда сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушители режима самоизоляции, нарушившие при этом ПДД, создав аварийные ситуации на дорогах.
Зори Табасарана 14:35
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости 14:51
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
Испания и Италия начали смягчать карантинный режим
Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Игры
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
В начале апреля в Re-Logic подтвердили выход обновления Journey’s End для популярной «песочницы» Terraria.
Игромания.ру 15:59
Кино
«Ленфильм» покажет свои лучшие фильмы онлайн
Свои лучшие киноленты покажет киностудия «Ленфильм» начиная с 13 апреля на своем официальном YouTube-канале, сообщается на сайте студии.
ИА Красная Весна 16:34
Общество
Глава ВОЗ заявил, что без вакцины остановить коронавирус невозможно
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение коронавируса можно будет только при наличии эффективной вакцины, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:30
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Гаджеты
На Xiaomi Mi 6 установили Windows 10
На смартфон Xiaomi Mi 6 удалось установить операционную систему Windows 10 оп ARM, которая не уступает традиционной версии по функциональности.
Профиль 12:31
Происшествия
В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:33