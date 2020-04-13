В Москве с 14 апреля начнут делать анализы на выявление антител к коронавирусу нового типа, сообщает ТАСС. «Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены наши медицинские работники», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тестирование на антитела к коронавирусу запускают в Москве

Армия и оружие Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей» Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны. 37

Финансы Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о снижении доллара и евро Курс евро на открытии стал ниже на 9 копеек и составлял 80,86 рубля. В дальнейшем валюта США подорожала и в час дня стоила 73,68 рубля.

Политика Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Футбол «Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента футбольного клуба Испанская "Барселона" планирует судиться с бывшим вице-президентом футбольного клуба Эмили Русо в связи с его заявлениями в СМИ, сообщается на официальном сайте команды.

Происшествия В Дагестане полиция выявила нарушителей режима самоизоляции Как сообщили в источнике, в ходе ночного рейда сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушители режима самоизоляции, нарушившие при этом ПДД, создав аварийные ситуации на дорогах. 12

Общество Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу. 4

Экономика Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. 99

Общество В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга «Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации. 144

Игры Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая В начале апреля в Re-Logic подтвердили выход обновления Journey’s End для популярной «песочницы» Terraria.

Кино «Ленфильм» покажет свои лучшие фильмы онлайн Свои лучшие киноленты покажет киностудия «Ленфильм» начиная с 13 апреля на своем официальном YouTube-канале, сообщается на сайте студии.

Общество Глава ВОЗ заявил, что без вакцины остановить коронавирус невозможно Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение коронавируса можно будет только при наличии эффективной вакцины, пишет «Интерфакс». 9

Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 368