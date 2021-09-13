О начале разработки концепции цифрового рубля ЦБ объявил в октябре 2020 г. В апреле 2021 г. Скоробогатова сообщила о намерении запустить тестирование прототипа данной формы денег в I квартале 2022 г. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг.В источнике
Короче говоря, сильная солнечная буря может ввергнуть мир в «интернет-апокалипсис», из-за которого большие слои общества будут отключены на недели или месяцы, пишет Сангита Абду Джиоти, доцент Калифорнийского университета в Ирвине.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что разведывательное сообщество США полагает, что нынешнее положение террористической группировки "Аль-Каида" в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.
Критикуя президента США Джо Байдена за вывод войск из Афганистан, бывший глава Белого Дома Дональд Трамп поставил ему на вид, что Китай и Россия уже разбирают оставленную там американскую военную технику, в том числе ударные вертолеты «Апач», чтобы скопировать технологии.