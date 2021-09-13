О начале разработки концепции цифрового рубля ЦБ объявил в октябре 2020 г. В апреле 2021 г. Скоробогатова сообщила о намерении запустить тестирование прототипа данной формы денег в I квартале 2022 г. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг.

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С чего всё началось ЦБ не видит препятствий для внедрения цифрового рубля Банк России не видит препятствий для внедрения цифрового рубля, начнет его тестировать в январе 2022 года, как и планировалось ранее, говорится в сообщении регулятора. ТАСС 12:12