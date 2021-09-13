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Тестирование прототипа платформы цифрового рубля начнется в январе 2022 года

О начале разработки концепции цифрового рубля ЦБ объявил в октябре 2020 г. В апреле 2021 г. Скоробогатова сообщила о намерении запустить тестирование прототипа данной формы денег в I квартале 2022 г. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг.В источнике

С чего всё началось

ЦБ не видит препятствий для внедрения цифрового рубля
Банк России не видит препятствий для внедрения цифрового рубля, начнет его тестировать в январе 2022 года, как и планировалось ранее, говорится в сообщении регулятора.
ТАСС12:12

Подробнее о событии

Тестирование прототипа платформы цифрового рубля начнется в январе 2022 года
Ведомости12:50
ЦБ протестирует прототип платформы цифрового рубля в 2022 году
Коммерсантъ12:48
ЦБ разработает карту внедрения цифрового рубля
Говорит Москва11:55
ЦБ не видит препятствий для внедрения цифрового рубля
ТАСС12:12
Банк России хочет начать тестирование цифрового рубля с 2022 года, сейчас идет его разработка
ПРАЙМ12:09
ЦБ начнёт тестировать платформу цифрового рубля в январе 2022 года
RT на русском12:06
ЦБ анонсировал тест платформы цифрового рубля
Телеканал 360°12:23

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