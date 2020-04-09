Коронавирус
REGNUMТесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Об этом 9 апреля сообщает московский оперативный штаб по профилактике коронавируса. Безусловным лидером стала Москва — 857 новых случаев.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки
Комсомольская правда04:07
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