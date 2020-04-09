Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Об этом 9 апреля сообщает московский оперативный штаб по профилактике коронавируса. Безусловным лидером стала Москва — 857 новых случаев.

Политика Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Здоровье Госэкспертиза одобрила проект новой республиканской больницы в Крыму Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на повторно представленную проектную документацию нового многофункционального медицинского центра имени Н.А. Семашко в Симферополе.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.

Финансы Сбербанк сообщил число заявок на кредиты для зарплаты под 0% Москва, 9 апреля 2020, 04:14 — REGNUM Около 200 заявок на кредиты под 0% годовых получил Сбербанк от малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей, которые нуждаются в деньгах для выплат зарплат сотрудникам.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

Происшествия В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске "Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Происшествия В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.

Финансы Курс доллара упал ниже 74 рублей В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.