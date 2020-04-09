Коронавирус

REGNUMREGNUMТесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Об этом 9 апреля сообщает московский оперативный штаб по профилактике коронавируса. Безусловным лидером стала Москва — 857 новых случаев.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки

Комсомольская правда04:07

Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

REGNUM04:04

В России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса, 13 - смертельных

Весьма03:45

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

Интерфакс03:46

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах

Российская газета03:45

В Ивановской области подтверждены еще 13 случаев заражения коронавирусом

Частник.Ru03:48

За сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса

Москва 2403:45
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Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Здоровье

Госэкспертиза одобрила проект новой республиканской больницы в Крыму

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на повторно представленную проектную документацию нового многофункционального медицинского центра имени Н.А. Семашко в Симферополе.
Российская газета вчера в 08:03
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Финансы

Сбербанк сообщил число заявок на кредиты для зарплаты под 0%

Москва, 9 апреля 2020, 04:14 — REGNUM Около 200 заявок на кредиты под 0% годовых получил Сбербанк от малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей, которые нуждаются в деньгах для выплат зарплат сотрудникам.
REGNUM вчера в 21:14
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИАМО 02:38
Экономика

Агентство Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на негативный

По мнению экспертов, сокращение доходов населения и рост безработицы могут негативно сказаться на качестве розничного кредитования.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 06:30
Общество

Четыре новых случая коронавируса выявили в Вологодской области

Ещё у четверых жителей Вологодской области подозревают коронавирус. Два случая — в Череповце и два — в Вологде.
Медиа-Центр 35media.ru 03:45
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

ФАН 07 апреля в 22:55
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Здоровье

COVID-19 на 9 апреля: общее число зараженных перевалило за 10 тысяч

Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
Волжский.ру 04:22
Общество

Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
РИАМО вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Происшествия

В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске

"Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:10
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Происшествия

В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации

Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
РИА Новости 03:02
Происшествия

В Москве произошел пожар в доме престарелых

Московский Комсомолец вчера в 14:56
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Общество

Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
RT на русском 02:31
Технологии

Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе

Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
ТАСС 04:16
Футбол

ФК «Ростов» продлил контракты с Черновым и Байрамяном

Rostov.ru 03:23
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