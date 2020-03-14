Общество
Вести.RuУ Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса. Скончалась тетя ирландского бойца. Спортсмен призвал быть более бдительным к гигиене.
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Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Политика
Мишустин одобрил комплекс мер по борьбе с распространением Covid-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщается на сайте кабмина.
Экономика
Кого первым уволят из-за коронавирусного кризиса? Главный хантер Рунета знает ответ
Бывший главный хантер Mail.Ru Group, основатель рекрутингового агентства Pruffi для веб-индустрии и сервиса трудоустройства «Антирабство».
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Объяснена разница между отказом Ельцину идти на третий срок и выборами в 2024-м
Конституционный суд отказал Ельцину в праве идти на третий срок даже несмотря на то, что во время его первого срока, в 1993 году, в стране была принята новая Конституция.
Музыка
Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»
Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Общество
Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Общество
В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом
Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»
Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Футбол
ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Политика
Власти Китая считают, что коронавирус в Ухань завезли из США
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.
Здоровье
В Польше умер второй пациент с коронавирусом
В польском городе Вроцлав умер второй человек, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает местная радиостанция Zet.Пациенту было 74 года.
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге
Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Космос
Китай остался без спутника, наблюдающего за Антарктидой
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Общество
Число умерших из-за коронавируса превысило 5 тысяч
Вылечились более 70 тыс. человек.
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.