Общество

Вести.RuВести.RuУ Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса. Скончалась тетя ирландского бойца. Спортсмен призвал быть более бдительным к гигиене.
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Тетя Конора Макгрегора скончалась от коронавируса

НТВ00:50

Тетя бойца ММА Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Известия00:16

Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 22:21

Родственница Макгрегора умерла от коронавируса

Sport24.ruвчера в 23:07

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Газета.Ruвчера в 22:35

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:26

Конор Макгрегор: Вместе с вирусом мы остановили вообще все

Allboxing.ruвчера в 21:37
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Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Политика

Мишустин одобрил комплекс мер по борьбе с распространением Covid-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 04:30
Экономика

Кого первым уволят из-за коронавирусного кризиса? Главный хантер Рунета знает ответ

Бывший главный хантер Mail.Ru Group, основатель рекрутингового агентства Pruffi для веб-индустрии и сервиса трудоустройства «Антирабство».
Фонтанка.Ру 04:16
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Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Происшествия

Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 03:22
Политика

Объяснена разница между отказом Ельцину идти на третий срок и выборами в 2024-м

Конституционный суд отказал Ельцину в праве идти на третий срок даже несмотря на то, что во время его первого срока, в 1993 году, в стране была принята новая Конституция.
Lenta.ru 12 марта в 06:05
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество

Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 02:45
Общество

В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Юга.ру 12 марта в 12:41
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Футбол

Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»

Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 02:58
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
Футбол

ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
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Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском вчера в 03:35
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Политика

Власти Китая считают, что коронавирус в Ухань завезли из США

Южный Федеральный 12 марта в 22:14
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело 11 марта в 11:24
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.
Коммерсантъ 02:07
Здоровье

В Польше умер второй пациент с коронавирусом

В польском городе Вроцлав умер второй человек, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает местная радиостанция Zet.Пациенту было 74 года.
Клопс 04:00
Происшествия

Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге

Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
Вечерний Санкт-Петербург вчера в 01:50
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Космос

Китай остался без спутника, наблюдающего за Антарктидой

Что происходит 04:05
Общество

Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

Московский Комсомолец вчера в 09:23
Путешествия

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 02:10
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Общество

Число умерших из-за коронавируса превысило 5 тысяч

Вылечились более 70 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 20:46
Происшествия

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 18:13
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Конор Макгрегор
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.
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