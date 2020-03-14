Общество

Вести.RuВести.RuУ Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса. Скончалась тетя ирландского бойца. Спортсмен призвал быть более бдительным к гигиене.
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Родственница Макгрегора умерла от коронавируса

Sport24.ruвчера в 23:07

Тетя бойца ММА Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Известия00:16

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:26

Тетя Конора Макгрегора скончалась от коронавируса

НТВ00:50

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Газета.Ruвчера в 22:35

Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 22:21

Конор Макгрегор: Вместе с вирусом мы остановили вообще все

Allboxing.ruвчера в 21:37
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Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
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Шипулин прокомментировал решение Фуркада завершить карьеру

РИА Новости 05:30
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
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Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Газета.Ru 05:12
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В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
Футбол

Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом

«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.
Советский спорт 05:33
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
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Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Спорт

CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
РИА Новости 03:43
Политика

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
РИА Новости 03:13
Космос

Брак на «Протоне» мог стать одной из причин переноса «Экзомарса»

Важным космическим событием марта стало совместное заявление госкорпорации Роскосмос и Европейского космического агентства о переносе научной миссии "Экзомарс", запуск которой был запланирован на лето 2020 года.
Газета.Ru 05:49
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Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК вчера в 03:20
Экономика

Совфед одобрил покупку правительством акций Сбербанка

Совет федерации на внеочередном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Коммерсантъ 05:40
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
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В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
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Общество

Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом

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Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Рамблер вчера в 14:08
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 млн долларов

По утверждению комиссии, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Ущерб оценили в 26 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 17:37
Здоровье

Определены тяжелые последствия после коронавируса

Китайские медики установили, что заразившиеся коронавирусом пациенты даже после выздоровления могут страдать из-за проблем с легкими, пишет газете South China Morning Post со ссылкой на правление больничных учреждений Гонконга.
Газета.Ru 02:24
Общество

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

Американская компания Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
ТАСС 04:40
Здоровье

Ученые установили, как стресс влияет на продолжительность жизни

MedikForum.ru вчера в 07:05
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Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Европа стала центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 13:16
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По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер вчера в 06:37
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В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:35
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Конор Макгрегор
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.
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