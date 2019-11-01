Футбол
Евро-футбол.руТевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа»
Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с лидером туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ 04:55
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Шоу-бизнес
Седокова назвала женатого любовника подарком небес
1 ноября певица Анна Седокова оставила трогательное послание в Instagram для своего возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Телепрограмма 12:53
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Происшествия
Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
ТВ Центр 12:07
Политика
«Беги, Володя, беги...»: «позорные» приключения Зеленского в Тернополе
Зеленский в Тернополе буквально убежал от людей, кричавших президенту «ганьба».
REGNUM 14:23
Гаджеты
Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа 09:25
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Общество
Для «Северного потока-2» не осталось препятствий
Дания оставалась последней страной, отказывавшейся выдавать разрешение на строительство газопровода.
Lenta.ru 30 октября в 08:37
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Экономика
РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Общество
Роспотребнадзор призвал не покупать «незамерзайку» на обочинах
Роспотребнадзор по Москве призвал автомобилистов покупать стеклоомывающую жидкость только в специализированных магазинах, а не на обочинах и в других несанкционированных местах торговли.
Москва 24 04:27
Экономика
Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков
Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора.
Коммерсантъ 12:04
Армия и оружие
Россию обвинили в преследовании военных НАТО
Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
RT на русском 03:50
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания вчера в 12:49
Экономика
После решения ЦБ «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке
Ставки по ипотеке от «Сбербанка» снизились до 9,3%. Это произошло благодаря уменьшению Центробанком ключевой ставки.
Русская Планета вчера в 08:56
Политика
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США
Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.
Ведомости 11:47