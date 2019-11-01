Спорт день за днем

Тевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа»

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Транспорт Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Общество В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

Шоу-бизнес Седокова назвала женатого любовника подарком небес 1 ноября певица Анна Седокова оставила трогательное послание в Instagram для своего возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Общество Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.

Происшествия Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Гаджеты Смартфоны на Android поразил новый вирус Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Общество Для «Северного потока-2» не осталось препятствий Дания оставалась последней страной, отказывавшейся выдавать разрешение на строительство газопровода.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Экономика РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Общество Роспотребнадзор призвал не покупать «незамерзайку» на обочинах Роспотребнадзор по Москве призвал автомобилистов покупать стеклоомывающую жидкость только в специализированных магазинах, а не на обочинах и в других несанкционированных местах торговли.

Экономика Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора.

Армия и оружие Россию обвинили в преследовании военных НАТО Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Кино Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Экономика После решения ЦБ «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке Ставки по ипотеке от «Сбербанка» снизились до 9,3%. Это произошло благодаря уменьшению Центробанком ключевой ставки.