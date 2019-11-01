Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руТевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа»

Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с лидером туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Тевес: «Роналду одержим тренировками, он проводит в спортзале весь день. Месси не такой»

Sport24.ru07:25

Тевес: Роналду одержим тренировками, он был в зале раньше всех. Месси не такой

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Карлос Тевес: «Роналду одержим тренировками, Месси не такой»

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Бывший партнер «одержимого» Роналду вспомнил о провальной попытке опередить его

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Тевес: «Роналду одержим тренировками. Месси не такой, ему все дано от природы»

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Тевес: «Роналду одержим тренировками, Месси не такой»

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