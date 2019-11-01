Спорт день за днем

Тевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа»

Происшествия Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Дело Азата Мифтахова 25 октября следствие предъявило обвинение 25-летнему аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.

Политика Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.

Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.

Политика Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России В октябрьском интервью подкасту Capmaign HQ Клинтон назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.

Футбол Динамо и Ахмат объявили стартовые составы Стали известны составы Динамо и Ахмата на матч 15 тура чемпионата России.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Армия и оружие МиГ-27 отправится в «последний путь» в Индии Местная газета India Today сообщает о том, что российские сверхзвуковые истребители-бомбардировщики 3 поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27, которые находятся в распоряжении ВВС Индии в декабре этого года, отправятся в «последний путь».

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Происшествия В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.

Наука Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.

Политика Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-главы Киевской госадминистрации и мэра Киева Виталия Кличко.

Происшествия Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода Жители села Меусиша в Дагестане вышли на массовую акцию протеста против строительства водопровода. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Происшествия Российский школьник пырнул ножом одноклассника Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Общество Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.

Политика Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.