Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руТевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа»

Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с лидером туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Тевес: Роналду одержим тренировками, он был в зале раньше всех. Месси не такой

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