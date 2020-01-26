Общество
БИЗНЕС OnlineTez Tour прекратит отправку российских туристов в Китай
С завтрашнего дня российский международный туристический оператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Еще один российский туроператор отказался везти туристов на Хайнань
Московский Комсомолецвчера в 09:18
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Армия и оружие
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
Футбол
«Рома» арендовала защитника у «Аталанты»
«Рома» взяла в аренду бразильского защитника «Аталанты» Рожера Ибаньеса.
Кино
Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»
До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо
Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Футбол
Кавани подпишет контракт с «Атлетико» на 2,5 года
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Политика
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Политика
Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии
Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Энергетика
Как реально скажется на США и России падение цен на газ в странах ЕС
При условии падения ниже уровня в $100 американские СПГ-заводы, скорее всего, вообще придется останавливать, а экспорт газа в ЕС для «Газпрома» станет конкретно убыточным.
Энергетика
Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
Футбол
Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», найден
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Политика
В Польше отмечают 75-летие освобождения узников Освенцима
В Освенцим приедут 200 выживших узников лагеря, главы государств, монархи и премьер-министры. Россию представит посол Сергей Андреев.
Спорт
Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге
Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).
Кино
Трейлер «Форсажа 9» представят на специальном мероприятии
Общество
Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции
Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Футбол
Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»
Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Финансы
Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года
В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем евро сейчас торгуется в районе 69,32 рубля.