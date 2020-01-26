Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineTez Tour прекратит отправку российских туристов в Китай

С завтрашнего дня российский международный туристический оператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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