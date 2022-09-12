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Tez Tour: россияне смогут оплачивать покупки рублями в Египте с сентября 2022 года

"Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране", - отметили в пресс-службе.
Газета.Ru
В компании уточнили, что "предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен".
РИА Новости
В Tez Tour отметили, что Египет является наиболее востребованным направлением у россиян на осенне-зимний период.
РИА Новости
"Максимальная глубина продаж достигает марта 2023 года, а средняя - 2-3 недели до вылета. На ноябрьские школьные каникулы и государственные выходные запросы поступают особенно активно", - указали там.
РИА Новости

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