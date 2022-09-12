"Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране", - отметили в пресс-службе.
По данным белорусских журналистов, ноутбук Horizont будет предлагаться в 86 вариантах, при этом базовая модель с 15,6-дюймовым экраном будет стоить от 1 300 белорусских рублей, что соответствует сумме в 31 000 рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России.