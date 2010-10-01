Экономика
ГЛАС.RU«The Banker» представил рейтинг крупнейших банков мира
В среду, 1 июля, британский журнал «The Banker» опубликовал ежегодный рейтинг тысячи крупнейших банков мира. Финансово-кредитные организации в нем ранжированы по размеру уставного капитала и нераспределенной прибыли. В первую десятку вошли американские и китайские банки.
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Политика
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Происшествия
Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста
Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.
РБК 09:07
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставки продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Общество
Пикеты против поправок в Конституцию РФ проходят возле посольства России в Париже
Ашешова отметила, что в 16.00 возле Посольства РФ в Париже начнется серия пикетов против внесения поправок в Конституцию.
Эхо Москвы 09:40
Политика
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 09:04
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия вчера в 20:29
Политика
NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами
У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
МонаВиста 02:56
Шоу-бизнес
80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью
Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины.
Слово и Дело 08:23
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Наука
COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга
«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звёзд, страдающих от наркотической зависимости
Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова рассказала, что среди звёзд шоу-бизнеса очень многие страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
Pravda.Ru 08:53
Общество
В столице не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования
На столичных участках для голосования по поправкам в Конституцию не зафиксировано серьезных нарушений, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
Москва 24 08:52
Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
Stolica58.ru 06:13
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США всегда рассматривают военный сценарий против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Моя Москва.онлайн 02:32
Здоровье
Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей
Группа ученых из США и КНР провела исследование, в ходе которого специалистам удалось выявить пользу от умеренного употребления алкогольных напитков.
Live24 вчера в 14:01
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23