The Banker Британский журнал

Английский ежемесячный специализированный журнал, посвященный международным финансам. Издательством владеет компания The Financial Times Ltd. Выпускается в Лондоне. Впервые журнал увидел свет в январе 1926 года, основателем и первым редактором был Брэндан Брэкен, который стал председателем правления Файнэншнл Таймс.