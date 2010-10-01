В среду, 1 июля, британский журнал «The Banker» опубликовал ежегодный рейтинг тысячи крупнейших банков мира. Финансово-кредитные организации в нем ранжированы по размеру уставного капитала и нераспределенной прибыли. В первую десятку вошли американские и китайские банки.

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