Экономика
КоммерсантъБанкиры накопили добра перед худом
Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира. Китайские банки укрепили свое лидерство, заняв четыре места в топ-5.
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Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Экономика
HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США
В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.
Финансовая газета 10:07
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
В ЦИКе объяснили публикацию результатов голосования до его завершения
По последним данным, ЦИК обработала 10% протоколов. За поправки в Конституцию проголосовали 70,81% граждан.
Говорит Москва 11:51
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Общество
МВД назвало число сообщений о нарушениях на голосовании по Конституции
В России с 25 июня зафиксировали 839 сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, показала, где живет ее больная мать.
iReactor 09:38
Шоу-бизнес
80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью
Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины.
Слово и Дело 08:23
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Футбол
Депутат Госдумы осудил Акинфеева за рекламу поправок в Конституцию
Депутат Государственной Думы РФ Денис Лебедев высказался по поводу участия капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в рекламном ролике о поправках в Конституцию РФ.
Нева Спорт 11:43
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Футбол
«Зенит» занял второе место по прибыли в РПЛ, заработав 829 млн рублей
Наибольшую прибыль показал «Краснодар» — 1,23 млрд. «Зенит» занял вторую строчку по этому показателю — 829 млн рублей.
Фонтанка.Ру 08:07
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине
Как сообщает пресс-служба авиабазы Шоу, авария произошла 30 июня в 23:30 в штате Южная Каролина "Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот", - говорится в официальном сообщении.
Российская газета 11:50
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Авто
В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто
В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто, которые действуют в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.
Tvoe-avto.com 09:35
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ 05:47
Здоровье
Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна
ИА Городские вести. Волгоград 09:36
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Наука
В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей
Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com 03:13
Хоккей
Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году
Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38