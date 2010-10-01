Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанкиры накопили добра перед худом

Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира. Китайские банки укрепили свое лидерство, заняв четыре места в топ-5.
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«The Banker» представил рейтинг крупнейших банков мира

ГЛАС.RU06:18

Новый мировой рейтинг банков: в лидерах Китай и США, Сбербанк в третьей десятке

Банки Сегодня05:30

Топ-30 банков мира

Коммерсантъ02:00
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Политика

Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
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Экономика

HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США

В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.
Финансовая газета 10:07
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Политика

В ЦИКе объяснили публикацию результатов голосования до его завершения

По последним данным, ЦИК обработала 10% протоколов. За поправки в Конституцию проголосовали 70,81% граждан.
Говорит Москва 11:51
1
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Футбол

«Спартак» объявил об уходе из клуба Шюррле и Мельгарехо

МК-Спорт 11:27
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
297
Общество

МВД назвало число сообщений о нарушениях на голосовании по Конституции

В России с 25 июня зафиксировали 839 сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 11:40
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, показала, где живет ее больная мать.
iReactor 09:38
Шоу-бизнес

80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью

Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины.
Слово и Дело 08:23
5
Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
24
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
57
Футбол

Депутат Госдумы осудил Акинфеева за рекламу поправок в Конституцию

Депутат Государственной Думы РФ Денис Лебедев высказался по поводу участия капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в рекламном ролике о поправках в Конституцию РФ.
Нева Спорт 11:43
Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
1,1K
Футбол

«Зенит» занял второе место по прибыли в РПЛ, заработав 829 млн рублей

Наибольшую прибыль показал «Краснодар» — 1,23 млрд. «Зенит» занял вторую строчку по этому показателю — 829 млн рублей.
Фонтанка.Ру 08:07
2
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине

Как сообщает пресс-служба авиабазы Шоу, авария произошла 30 июня в 23:30 в штате Южная Каролина "Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот", - говорится в официальном сообщении.
Российская газета 11:50
34
Фигурное катание

Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
10
Авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто, которые действуют в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.
Tvoe-avto.com 09:35
73
Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ 05:47
2,9K
Здоровье

Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна

ИА Городские вести. Волгоград 09:36
16
Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
34
Наука

В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей

Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com 03:13
5
Хоккей

Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году

Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Энергетика

Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
200
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
34
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
33
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
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Английский ежемесячный специализированный журнал, посвященный международным финансам. Издательством владеет компания The Financial Times Ltd. Выпускается в Лондоне. Впервые журнал увидел свет в январе 1926 года, основателем и первым редактором был Брэндан Брэкен, который стал председателем правления Файнэншнл Таймс.
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