с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Гаджеты Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.

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Политика Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.

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