Экономика

РБКРБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell
 со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК08:50

Подробнее о событии

The Bell сообщил о скором «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Forbes09:18

«Яндекс» и Сбербанк обсудили условия развода: имущество приедтся делить

Mockva.ru09:18

«Яндекс» рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в СП со Сбербанком

ПРАЙМ09:08

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

РБК08:50
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Кино

Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
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Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
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Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России

В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
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Армия и оружие

Армия США начала получать модернизированные танки Abrams

Обновленные танки получили новый комплекс связи, который позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией с другими машинами и всеми перспективной элементами боевой группы.
Военное дело 03:30
9
Происшествия

В Чувашии предотвратили теракт

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:24
Политика

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Армия и оружие

США не торопятся назвать причины падения F-35 во Флориде

Что происходит 06:58
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
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Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

РИА Новости 08:34
Политика

В ЕС заявили о праве США пригласить Россию на саммит G7

США, как председатель G7 и организатор саммита, имеют право пригласить Россию в качестве наблюдателя, однако решать вопрос об участии Москвы в этом неформальном объединении не могут, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Взгляд.ру 08:27
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Транспорт

Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста

Российская газета 08:50
2
Происшествия

Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой

Lenta.ru 07:40
2
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
3
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
943
Общество

Медведев заявил, что «удаленка» сохранится вне контекста пандемии

Удаленная занятость сохранится и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти аспекты трудовых отношений.
ТАСС 08:21
Политика

Евросоюз поддержал протесты в США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
Lenta.ru 07:41
6
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Экономика

Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
26
Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
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Футбол

«Челси» предложил ввести девять замен в матчах АПЛ

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил ввести девять замен в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
МК-Спорт 07:31
Происшествия

Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт

Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
РЕН ТВ вчера в 09:28
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
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Киберспорт

Газпромбанк запустил дебетовую карту для геймеров

Газпромбанк (ГПБ) в партнерстве с VISA и FACEIT запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Lenta.ru 04:35
Общество

Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
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