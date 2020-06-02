Экономика
РБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс02 июня в 09:37
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
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Футбол
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с бывшим нападающим "Арсенала" Андреем Аршавиным по поводу перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщил Calciomercato.
ProstoProSport 01:49
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Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве
Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
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Общество
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РИА Новости 02:15
Общество
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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Футбол
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Армия и оружие
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РИА Новости 02 июня в 10:07
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
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За прошедшие сутки в России зафиксирован 8831 новый случай COVID-19 в 85 регионах.
Известия 03:36
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН 03:13
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
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РИА Новости вчера в 18:03
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ 02 июня в 07:27
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости вчера в 12:12
Происшествия
В Петербурге ребенок выпал с 12 этажа
Газета.Ru 03:29
Общество
В Калининградской области за сутки коронавирусом заболели 23 человека
В Калининградской области, по состоянию на утро четверга, 4 июня 2020 года, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 23 случаев до 1 665 нарастающим итогом.
Русский Запад 03:33
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Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей.
Piter.tv 03:11
Технологии
Самоизоляция утроила число уязвимых компьютеров в России
В конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории РФ – это на 230% больше, чем в начале апреля.
Piter.tv 02:14
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM вчера в 05:33
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Общество
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27