с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Футбол Аршавин может посодействовать переходу Азмуна в «Арсенал» Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с бывшим нападающим "Арсенала" Андреем Аршавиным по поводу перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщил Calciomercato. 1

Происшествия Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города. 15

Армия и оружие Россия определила четыре случая применения ядерного оружия При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения. 1,9K

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 97

Общество В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса За прошедшие сутки в России зафиксирован 8831 новый случай COVID-19 в 85 регионах.

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 33

Технологии Названы основные признаки прослушки смартфонов Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 140

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 78

Космос В корабле Маска использовали российские детали Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая. 1,8K

Общество В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7. 740

Общество В Калининградской области за сутки коронавирусом заболели 23 человека В Калининградской области, по состоянию на утро четверга, 4 июня 2020 года, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 23 случаев до 1 665 нарастающим итогом.

Шоу-бизнес Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры. 1,2K

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.

Технологии Названы опасные приложения для Android-смартфонов Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей.

Технологии Самоизоляция утроила число уязвимых компьютеров в России В конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории РФ – это на 230% больше, чем в начале апреля.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3K

Общество В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. 2,2K