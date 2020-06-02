Экономика

РБКРБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс02 июня в 09:37

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Вести.net: «Яндекс» и «Сбербанк» все-таки расходятся

Вести.Ruвчера в 10:25

Сбербанк подтвердил консультации с «Яндексом» о реструктуризации совместных владений

ТАССвчера в 03:43

Сбербанк подтвердил обсуждение с «Яндексом» реструктуризации СП

Коммерсантъвчера в 04:57

«Негатив перевесит позитив»: аналитики о «разводе» «Яндекса» и Сбербанка

РБКвчера в 11:09

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости02 июня в 11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости02 июня в 12:05

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс02 июня в 09:37
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru вчера в 15:12
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Футбол

Аршавин может посодействовать переходу Азмуна в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с бывшим нападающим "Арсенала" Андреем Аршавиным по поводу перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщил Calciomercato.
ProstoProSport 01:49
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Происшествия

Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
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Общество

В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
РИА Новости 02:15
1
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Футбол

Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
1,9K
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 02 июня в 10:07
3,4K
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
97
Общество

В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксирован 8831 новый случай COVID-19 в 85 регионах.
Известия 03:36
Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
140
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
78
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14
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Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН 03:13
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
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Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ 02 июня в 07:27
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости вчера в 12:12
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Происшествия

В Петербурге ребенок выпал с 12 этажа

Газета.Ru 03:29
Армия и оружие

Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве

РИА Новости 02:06
Общество

В Калининградской области за сутки коронавирусом заболели 23 человека

В Калининградской области, по состоянию на утро четверга, 4 июня 2020 года, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 23 случаев до 1 665 нарастающим итогом.
Русский Запад 03:33
Шоу-бизнес

Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина

Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews вчера в 09:48
1,2K
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Технологии

Названы опасные приложения для Android-смартфонов

Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей.
Piter.tv 03:11
Технологии

Самоизоляция утроила число уязвимых компьютеров в России

В конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории РФ – это на 230% больше, чем в начале апреля.
Piter.tv 02:14
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3K
Общество

В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса

Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM вчера в 05:33
2,2K
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
9
Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
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