с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

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Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 83

Наука Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре Распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении. 12

Общество Путин: поддержим легкую промышленность и защитим интересы работников отрасли Отрасль пострадала от пандемии коронавируса, и власти примут меры по поддержке легкой промышленности, заявил президент Владимир Путин.

Автоспорт Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс застряли в прошлом Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что нынешние трудности Williams – это дело рук самой семьи Уильямс, и со сменой владельца команда из Гроува поправит своё положение.

Политика Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.

Игры Создатели DayZ и Arma 3 стали частью Tencent Напомним, Tencent имеет значительную долю в таких компаниях, как Epic Games, Supercell (занимается мобильными играми) и Grinding Gear Games (создатели Path of Exile), а также полностью владеет Funcom, Riot Games и Sharkmob. 1

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Футбол В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.

Происшествия В «Российской венчурной компании» прошли обыски Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко. 235

Политика Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом". 5