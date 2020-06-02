Экономика

РБКРБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
Читать в источнике
Комментировать258
с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфаксвчера в 09:37

Подробнее о событии

Сбербанк подтвердил обсуждение с «Яндексом» реструктуризации СП

Коммерсантъ04:57

Сбербанк подтвердил консультации с «Яндексом» о реструктуризации совместных владений

ТАСС03:43

Сбербанк и компания «Яндекс», по данным интернет-издания The Bell, уже в июне объявят о разделе совместных активов

Эхо Москвывчера в 23:34

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБКвчера в 14:00

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новостивчера в 11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомостивчера в 12:05

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфаксвчера в 09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
676
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Политика

Выборы президента Польши назначены на 28 июня

Выборы президента Польши пройдут 28 июня, сообщила спикер Сейма Эльжбета Витек.
Коммерсантъ 08:15
Общество

В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
1,4K
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
83
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
1,3K
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
60
Наука

Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре

Распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении.
Lenta.ru вчера в 08:33
12
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
219
Общество

Путин: поддержим легкую промышленность и защитим интересы работников отрасли

Отрасль пострадала от пандемии коронавируса, и власти примут меры по поддержке легкой промышленности, заявил президент Владимир Путин.
Вести.Ru 07:55
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

Вести.Ru вчера в 12:07
322
Автоспорт

Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс застряли в прошлом

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что нынешние трудности Williams – это дело рук самой семьи Уильямс, и со сменой владельца команда из Гроува поправит своё положение.
Autosport.com.ru 06:24
Политика

Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Игры

Создатели DayZ и Arma 3 стали частью Tencent

Напомним, Tencent имеет значительную долю в таких компаниях, как Epic Games, Supercell (занимается мобильными играми) и Grinding Gear Games (создатели Path of Exile), а также полностью владеет Funcom, Riot Games и Sharkmob.
Городской портал Новый Нижний 05:00
1
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1,4K
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
404
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru 02:32
1,8K
Футбол

В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола

По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.
BetOn 06:43
Единоборства

Порье рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Гэтжи

Чемпионат 02:01
Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета 08:25
104
Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
656
Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
3
Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему отказывалась от съемок в «Бригаде»

ГЛАС.RU 06:47
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
2,5K
Политика

Токаев: Казахстан не планирует вступать в Союзное государство с Россией

Нур-Султан, 3 июня 2020, 08:29 — REGNUM Казахстан не планирует присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.
REGNUM 01:29
7
Шоу-бизнес

Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания с певицей

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил об «убогой эстраде» после развода с певицей.
Lenta.ru 07:47
12
Общество

Завод «Роскосмоса» начал выпускать лифты с голосом Гагарина

Ruposters.ru 04:33
22
Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
235
Политика

Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом".
РИА Новости 06:17
5
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
652
Как работают Яндекс.Новости?
Главное