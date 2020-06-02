с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Армия и оружие Командование ВВС США подтвердило отработку ракетного удара по Крыму Как сообщает командование, появление в небе над Черным морем двух американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-1B Lancer обусловлено отработкой ударов ракетами большой дальности, предназначенными для поражения морских целей. 5

Футбол Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.

Общество СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет. 4

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Политика Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.

Общество Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,3K

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Политика Трамп заявил о развертывании вооруженных сил для борьбы с беспорядками Президент США Дональд Трамп выступил из Розового сада Белого дома с «краткими замечаниями» в связи со вспыхнувшими после гибели афроамериканца Джорджа Флойда протестами. 381

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Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 63

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Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 58

Общество Сахалинское правительство продаст государственному АО неоткрытый полигон в Известковом Правительство Сахалинской области приватизирует еще не запущенный полигон в Известковом по формальным основаниям, заявили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.

Происшествия Амурчанка распылила в лицо судебному приставу перцовый газ В Амурской области женщина напала на судебного пристава, распылив ему в лицо перцовый газ. Теперь ее грозит наказание по уголовной статье.

Автоспорт Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.

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