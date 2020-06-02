с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Общество В Москве опубликовали график отключения горячей воды Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". 863

Здоровье В Саратовской области растет число умерших от коронавируса «На сегодняшний день есть один скончавшийся от новой коронавирусной инфекции - мужчина 77 лет, общее число умерших от данного заболевания составляет 35 человек», - рассказал Шувалов. 12

Общество Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости» Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел. 16

Экономика Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского. 12

Здоровье Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. 67

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 289

Шоу-бизнес Агата Муцениеце в платье с декольте сделала селфи с другим мужчиной 31-летняя Агата Муцениеце продолжает тревожить и без того воспалённый мозг Павла Прилучного пикантными фотографиями в компании другого мужчины.

Здоровье Медицинские психологи оценили новые надбавки Ранее «Известия» сообщали, что теперь компенсации за работу с больными коронавирусом начнут получать и медицинские психологи. 1

Наука Белок кальмара позволил человеческим клеткам окраситься по команде Американские ученые научили клетки человеческой почки производить белок кальмара.

Наука Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре Распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении. 21

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 710

Происшествия В Российской венчурной компании прошли обыски Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 297

Наука Ученые успешно пересадили крысам человеческую мини-печень Ученые впервые смогли пересадить крысам полноценный аналог печени человека. Орган был выращен из стволовых клеток.