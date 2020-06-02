Экономика

РБКРБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс02 июня в 09:37

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Вести.net: «Яндекс» и «Сбербанк» все-таки расходятся

Вести.Ruвчера в 10:25

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс02 июня в 09:37

Сбербанк подтвердил обсуждение с «Яндексом» реструктуризации СП

Коммерсантъвчера в 04:57

Сбербанк подтвердил консультации с «Яндексом» о реструктуризации совместных владений

ТАССвчера в 03:43

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости02 июня в 11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости02 июня в 12:05

«Негатив перевесит позитив»: аналитики о «разводе» «Яндекса» и Сбербанка

РБКвчера в 11:09
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Общество

В Астраханской области за сутки заразились ещё 75 человек

По состоянию на 4 июня в Астраханской области за сутки коронавирусной инфекцией заразились ещё 75 человек, сообщает региональный Минздрав.
Канал 7+ 02:28
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости вчера в 12:12
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
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Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
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Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
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Общество

Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации

Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
2,1K
Армия и оружие

Полковник наказал подчиненных за стрельбу по сирийской службе безопасности

Как пояснил полковник в суде, с мая по июль 2019 года на вверенном ему участке была напряженная обстановка: нападение на командный пункт боевиков и дорожно-транспортное происшествие с российскими военнослужащими, в результате которого погибли граждане Сирии.
Коммерсантъ вчера в 18:20
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Политика

Голосование по Конституции перенесли на 1 июля

1 июня на совещании с членами рабочей группы по изменению Конституции президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Общероссийское голосование по поправкам в неё пройдёт 1 июля.
Вечерняя Рязань 01 июня в 10:27
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Общество

В России за сутки умерли 169 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 169 человек с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,3K
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
2,1K
Общество

В России выздоровели более 200 тысяч пациентов с коронавирусом

Число выздоровевших от COVID-19 в РФ превысило 200 тысяч человек, за сутки выписаны 8 666 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:39
Здоровье

Минздрав назвал симптомы коронавируса у пожилых людей

Коронавирусная инфекция у пожилых людей может протекать атипично.
Вечерняя Москва вчера в 08:17
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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
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Армия и оружие

Армию Хафтара отбросили от Триполи

Lenta.ru 03:10
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Авто

Какие автомобили в России попадают под льготное автокредитование

С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe 02 июня в 08:34
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
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Футбол

Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Происшествия

В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Происшествия

Мощный оползень унес в море восемь домов в Норвегии

Оползень шириной более 600 метров унес в открытое море восемь домов на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта.
Народные новости 03:07
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Спорт

Летняя Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате

РИА Оренбуржье 02:46
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
9
Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
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Авто

Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series

Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
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Экономика

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
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