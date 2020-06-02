Экономика
РБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс02 июня в 09:37
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Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
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Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Шоу-бизнес
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Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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Наука
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Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30 процентов, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
РИА Новости вчера в 19:07
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
Киберспорт
Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление
Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 03:23
Спорт
Олимпиаду в Токио могут провести в упрощенном формате
Bookmaker-ratings.ru 03:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Общество
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи.
Lenta.ru 03:04
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
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Интерфакс 04:24
Культура
Цекало заявил, что Netflix не выгодно вести бизнес в России
Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговому сервису Netflix не выгодно вести бизнес на российском рынке, поскольку в России компании мешают законы.
Piter.tv 03:27
Политика
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Аргументы и Факты 05:00
Авто
6 примет хорошей АЗС (и 7 признаков плохого бензина)
АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
За рулем 03:00
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Экономика
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
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Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Здоровье
Ещё 298 человек в Свердловской области заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 298 случаев заражения коронавирусом.
Областная газета 03:49
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru вчера в 03:43
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей.
Piter.tv 03:11
Общество
В Калининградской области сократилось число новых случаев коронавируса
Новых летальных исходов не зафиксировано. В настоящее время в Калининградской области обследовали на коронавирус 56 879 человек.
Калининград 24 04:30