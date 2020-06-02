с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Шоу-бизнес Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 313

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 48

Экономика Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30 процентов, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке. 15

Киберспорт Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. 36

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 102

Культура Цекало заявил, что Netflix не выгодно вести бизнес в России Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговому сервису Netflix не выгодно вести бизнес на российском рынке, поскольку в России компании мешают законы. 4

Политика Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Экономика Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 660

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,9K

Происшествия Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.

Технологии Названы опасные приложения для Android-смартфонов Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей.