Экономика

РБКРБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс02 июня в 09:37

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Вести.net: «Яндекс» и «Сбербанк» все-таки расходятся

Вести.Ruвчера в 10:25

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РИА Новости02 июня в 11:12

Сбербанк подтвердил обсуждение с «Яндексом» реструктуризации СП

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«Негатив перевесит позитив»: аналитики о «разводе» «Яндекса» и Сбербанка

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«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости02 июня в 12:05

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс02 июня в 09:37
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Происшествия

Собственник ТЭЦ в Норильске информировал о ЧП 29 мая

Собственник ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов, сообщил, что информировал о ЧП в день, когда случилась авария.
News.ru 03:02
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Общество

В Саратове бастуют работники троллейбусного депо

На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
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Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
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Общество

Бывший глава MI6 считает, что коронавирус создали китайцы

Бывший руководитель британской разведки MI6 считает, что коронавирус поразил человечество в результате утечки из секретной лаборатории в Китае.
MedikForum.ru 05:07
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Общество

В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Общество

«Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина

Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил РБК представитель компании.
РБК 07:48
Общество

Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино

Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино.
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Lenta.ru 06:28
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Футбол

«Фиорентина» хочет приобрести Алексея Миранчука

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Vprognoze.ru 07:55
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

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Общество

Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов

Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
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Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в России

Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 01:58
Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
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Киберспорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
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Общество

У ветеранов Амурской области потребовали вернуть выплаты ко Дню Победы

ИА Красная Весна 03:57
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
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Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
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Mazda 3 может получить турбированный двигатель

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Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

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Здоровье

В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте".
ТАСС 05:04
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Политика

Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией

Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
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