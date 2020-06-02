Экономика
РБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс02 июня в 09:37
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Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
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