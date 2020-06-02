с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Происшествия Собственник ТЭЦ в Норильске информировал о ЧП 29 мая Собственник ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов, сообщил, что информировал о ЧП в день, когда случилась авария.

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 217

Общество В Саратове бастуют работники троллейбусного депо На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает. 97

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Общество В полиции Хьюстона нашли «русского агента» Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством. 1

Общество «Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил РБК представитель компании.

Общество Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино. 116

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 1K

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 828

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 667

Футбол «Фиорентина» хочет приобрести Алексея Миранчука Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

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Футбол Лигу чемпионов могут доиграть в России Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 236

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 93