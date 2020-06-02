с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 383

Происшествия Глава МЧС вылетает в район ЧС в Норильске Пресс-служба МЧС сообщила, что глава ведомства Евгений Зиничев сейчас вылетает в район ЧС в Норильске, где произошел разлив топлива на ТЭЦ-3. 1

Здоровье Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 822

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 563

Кино «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.

Шоу-бизнес Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 42

Автоспорт «Формула-1» стартует пятого июля Первая гонка планируется в Австрии на пятое июля. Затем пройдет Гран-при в Шпильберге – 12 июля и в Венгрии – 19 июля.

Авто Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro. 3

Общество Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский. 14

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 12

Общество Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,9K

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 120

Космос В кораблях Маска нашли российские детали Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. 13