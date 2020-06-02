с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

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