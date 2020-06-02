Экономика

РБКРБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс02 июня в 09:37

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Вести.net: «Яндекс» и «Сбербанк» все-таки расходятся

Вести.Ruвчера в 10:25

«Негатив перевесит позитив»: аналитики о «разводе» «Яндекса» и Сбербанка

РБКвчера в 11:09

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости02 июня в 12:05

Сбербанк подтвердил консультации с «Яндексом» о реструктуризации совместных владений

ТАССвчера в 03:43

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости02 июня в 11:12

Сбербанк подтвердил обсуждение с «Яндексом» реструктуризации СП

Коммерсантъвчера в 04:57

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс02 июня в 09:37
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Политика

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Lenta.ru 05:59
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Происшествия

В Саратове ищут ушедшего из дома восьмилетнего мальчика

В Саратове без вести пропал восьмилетний мальчик. Об этом сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт Саратов".
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Политика

Путин поручил оказать помощь Забайкалью в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин призвал оперативно помочь Забайкалью, где растет заболеваемость коронавирусом.
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Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Газета.Ru 04:45
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Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Авто

Собрали из того, что было: уникальный самодельный пикап «Ладога»

В Сети появились снимки интересного самодельного пикапа под названием "Ладога".
Российская газета 05:30
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
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Здоровье

Пять детей заразились коронавирусом в детском саду в Губахе

Коммерсантъ Пермь 05:27
Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Экономика

Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику

Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС вчера в 12:43
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Политика

В Кремле напомнили принцип приглашения на Парад Победы

На Парад Победы 24 июня приглашены главы государств СНГ, напомнили в Кремле.
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Общество

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать

29 мая в Норильске из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. т дизеля.
РБК вчера в 17:01
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Экономика

Зарегистрирован первый оператор краудфандинга

Зарегистрирован первый оператор краудфандинга В реестре операторов инвестиционных платформ, который ведет Банк России, появилась первая компания.
Коммерсантъ вчера в 18:20
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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Кино

Люпин из «Гарри Поттера» сыграет в продолжении «Аватара»

Народные новости вчера в 08:46
Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
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Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

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Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия вчера в 12:20
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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Через свой аккаунт в Twitter американская компания SpaceX Илона Маска сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink.
Военное дело 00:52
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В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Известия вчера в 19:00
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