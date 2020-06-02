с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Здоровье Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Новосибирске лечат на дому Сегодня, 2 июня, в Новосибирске произошло долгожданное для многих событие – министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что пациенты с коронавирусом, у которых нет никаких проявлений болезни, могут лечиться дома. 27

Культура Виртуальный Тун пайрам: в Хакасии стартовал онлайн-конкурс национального костюма Молодежь с удовольствием надевает традиционную одежду на семейные торжества и на национальные праздники – «Тун пайрам», «Чыл Пазы», «Уртун Тойы».

Общество В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга.

Экономика В Южно-Сахалинске думают, как снизить налоги Разработан, согласован с налоговым органом и направлен в городскую думу на рассмотрение проект о снижении ставки налога на имущество физических лиц (в отношении крупных торговых объектов) с 1,3 до 1,2% на налоговый период 2019 года (ставка останется на уровне предыдущего года). 1

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 7

Авто Toyota анонсировала «легкую» версию Yaris GR Yaris GR RZ повторяет версию хэтчбека, которая поступит в продажу на других рынках, а RC станет еще одним вариантом GR исключительно для Японии.

Общество В кораблях Маска нашли заимствование у России "Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации. 137

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Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,4K

Происшествия В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с 88-летием Народный артист России Филипп Киркоров разместил поздравление для отца на официальной странице в социальной сети Instagram.

Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 398

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 202

Политика Посол США в Германии ушел в отставку После двух лет пребывания в должности посла США в Германии Ричард Гренелл подал в отставку. Об этом 2 июня сообщила газета Handelsblatt. 2

Авто Китайская Zotye не смогла запуститься в США Руководители китайского автомобильного концерна Zotye отказались от своих планов, касающихся начала продажи машин на рынке США.

Общество Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.