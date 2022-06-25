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The Bell узнал о нежелании владельца Avito продавать его VK

Владелец Avito, нидерландская Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers), не желает продавать сервис компании VK и пытается найти другого, «более далекого от государства» покупателя.
РБК
Сделку с VK поддерживают в администрации президента, сообщает издание, а Prosus пытается найти другого, более далекого от государства, покупателя.
Коммерсантъ
По данным одного из источников, Prosus первоначально хотел продать актив намного дороже — за $4 млрд (около 213 млрд руб.).
Коммерсантъ
VK оценивает «Авито» в 65-80 млрд руб. или $1,2-1,5 млрд по текущему курсу, сказал собеседник издания.
Ведомости

Подробнее о событии

The Bell: владелец «Авито» не хочет продавать свой сервис VK
Ореанда-Новостивчера в 16:00
Только не VK: владелец «Авито» ищет покупателей сервиса объявлений
RB.RUвчера в 10:00
The Bell сообщил о нежелании владельца «Авито» продавать его VK
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The Bell: владелец «Авито» пытается избежать продажи сервиса VK
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«Авито» пытается избежать продажи сервиса VK
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The Bell узнал о нежелании владельца Avito продавать его VK
РБКвчера в 09:47
Стало известно о нежелании владельца «Авито» продавать свой сервис VK
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