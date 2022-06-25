РБКThe Bell узнал о нежелании владельца Avito продавать его VKВладелец Avito, нидерландская Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers), не желает продавать сервис компании VK и пытается найти другого, «более далекого от государства» покупателя.РБКСделку с VK поддерживают в администрации президента, сообщает издание, а Prosus пытается найти другого, более далекого от государства, покупателя.КоммерсантъПо данным одного из источников, Prosus первоначально хотел продать актив намного дороже — за $4 млрд (около 213 млрд руб.).КоммерсантъVK оценивает «Авито» в 65-80 млрд руб. или $1,2-1,5 млрд по текущему курсу, сказал собеседник издания.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКБизнес журналПодробнее о событииThe Bell: владелец «Авито» не хочет продавать свой сервис VKОреанда-Новостивчера в 16:00Только не VK: владелец «Авито» ищет покупателей сервиса объявленийRB.RUвчера в 10:00The Bell сообщил о нежелании владельца «Авито» продавать его VKВедомостивчера в 10:57The Bell: владелец «Авито» пытается избежать продажи сервиса VKКоммерсантъвчера в 10:44«Авито» пытается избежать продажи сервиса VKБизнес журналвчера в 13:51The Bell узнал о нежелании владельца Avito продавать его VKРБКвчера в 09:47Стало известно о нежелании владельца «Авито» продавать свой сервис VKКомпаниявчера в 08:39Показать ещёОценить123Поделиться