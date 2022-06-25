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The Bell узнал о нежелании владельца Avito продавать его VK

Владелец Avito, нидерландская Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers), не желает продавать сервис компании VK и пытается найти другого, «более далекого от государства» покупателя.
РБК
The Bell, ссылаясь на шесть «знакомых с ходом переговоров» источников, сообщает
 , что владелец «Авито» активно пытается избежать сделки с VK и ищет других покупателей.
RB.RU
По данным источников агентства, кроме Avito Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.
РБК
Один из крупных российских фондов подтвердил The Bell свое участие в борьбе за Avito.
РБК

Подробнее о событии

The Bell сообщил о нежелании владельца «Авито» продавать его VK
Ведомости10:57
Стало известно о нежелании владельца «Авито» продавать свой сервис VK
Компания08:39
Только не VK: владелец «Авито» ищет покупателей сервиса объявлений
RB.RU10:00
The Bell узнал о нежелании владельца Avito продавать его VK
РБК09:47
СМИ: «Авито» пытается избежать продажи владельцу «ВКонтакте»
Ferra09:34
The Bell: владелец «Авито» пытается избежать продажи сервиса VK
Коммерсантъ10:44

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