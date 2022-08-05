Газета.RuThe Economic Times: Россия стала крупнейшим после Ирака поставщиком нефти в ИндиюРоссия в июне заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака.Газета.RuСобеседники The Economic Times, отметили, что Россия продала нефтеперерабатывающим фирмам Индии больше сырой нефти, чем Саудовская Аравия.ПРАЙМВ 2021 году Саудовская Аравия была вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, Россия занимала девятое место.ТАССЗа тот месяц нефтепереработчики Индии закупили у РФ около 25 млн баррелей нефти.ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЯмал-МедиаПрофильИА Красная ВеснаФАНКомсомольская правдаПодробнее о событииРоссия стала вторым после Ирака крупнейшим экспортером нефти в ИндиюФАНвчера в 13:54The Economic Times: Россия стала крупнейшим после Ирака поставщиком нефти в ИндиюГазета.Ruвчера в 10:38СМИ: Россия стала крупнейшим после Ирака поставщиком нефти в Индию в июнеТАССвчера в 09:25The Economic Times: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию после ИракаИА SM-Newsвчера в 10:27Россия выдавливает саудитов на самом горячем рынке нефтиExpert.ruвчера в 09:51Россия обошла Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в ИндиюКомсомольская правдавчера в 09:48Россия и Саудовская Аравия поменялись нефтяными рынкамиИА Красная Веснавчера в 10:27Показать ещёОценить111Поделиться