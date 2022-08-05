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The Economic Times: Россия стала крупнейшим после Ирака поставщиком нефти в Индию

Россия в июне заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака.
Газета.Ru
Собеседники The Economic Times, отметили, что Россия продала нефтеперерабатывающим фирмам Индии больше сырой нефти, чем Саудовская Аравия.
ПРАЙМ
В 2021 году Саудовская Аравия была вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, Россия занимала девятое место.
ТАСС
За тот месяц нефтепереработчики Индии закупили у РФ около 25 млн баррелей нефти.
Известия

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Россия стала вторым после Ирака крупнейшим экспортером нефти в Индию
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