Московский КомсомолецThe Economist: из-за кризиса Германия может потерять всю промышленную системуБританский журнал The Economist сообщил, что из-за сильного энергетического кризиса Германия рискует остаться без промышленной системы.Московский КомсомолецКак отметило издание, промышленность в ФРГ за последние годы держалась на дешевой энергетике из России и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая.РИА НовостиКак рассказал журналистам издания глава Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрид Руссвурм промышленное производство в Германии находится на грани исчезновения.ПРАЙМИз-за санкционных ограничений, а также спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаPravda.RuLive24Газета.RuYakutsk.ruREGNUMВ ТатарстанеЭкономика сегодняПолитРоссияПодробнее о событииThe Economist: из-за газового кризиса Германия может потерять всю промышленную системуПРАЙМ06:18The Economist: из-за газового кризиса Германия рискует остаться без промышленной системыFBM.ru05:19The Economist: Германия оказалась перед угрозой потери промышленностиPravda.Ru04:53The Economist: ФРГ хоронит промышленность из-за энергетического кризисаЭкономика сегодня05:01The Economist: из-за кризиса Германия может потерять всю промышленную системуМосковский Комсомолец05:01The Economist: ФРГ может утратить всю промышленную системуТУТ НЬЮС05:18The Economist: из-за газового кризиса Германия оказалась перед угрозой деиндустриализацииРИА Новости04:40Показать ещёОценить222Поделиться