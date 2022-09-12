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The Economist: из-за кризиса Германия может потерять всю промышленную систему

Британский журнал The Economist
 сообщил, что из-за сильного энергетического кризиса Германия рискует остаться без промышленной системы.
Московский Комсомолец
Как отметило издание, промышленность в ФРГ за последние годы держалась на дешевой энергетике из России и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая.
РИА Новости
Как рассказал журналистам издания глава Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрид Руссвурм промышленное производство в Германии находится на грани исчезновения.
ПРАЙМ
Из-за санкционных ограничений, а также спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность.
РИА Новости

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The Economist: из-за газового кризиса Германия может потерять всю промышленную систему
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