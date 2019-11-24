Политика

РИА НовостиРИА НовостиThe Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма. На ролик обратило посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав отредактировать изображение.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении
 украинского диппредставительства.
Life.ruвчера в 17:28

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Украинские дипломаты попросили The Economist вернуть Крым Украине

РЕН ТВ04:51

The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева

Газета.Ruвчера в 18:39

The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости01:15

The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

РБКвчера в 23:18

Британский журнал показал Украину без Крыма

Lenta.ruвчера в 20:18

В Совфеде оценили публикацию The Economist карты Украины без Крыма

РИА Новости Крым04:39

Киев потребовал у британского журнала включить Крым в состав Украины

Life.ruвчера в 17:28
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Музыка

Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein

Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета Кемерова 04:35
Хоккей

«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко

Спорт-Экспресс вчера в 06:09
Наука

Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи

Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
МедиаПоток 22 ноября в 08:55
Общество

Составлены правила общения с космонавтами

В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Авто

Новая Kia Optima показана официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 21 ноября в 08:00
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Фигурное катание

Авербух хочет, чтобы Медведева и Загитова отказались от участия в шоу

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова смогут соперничать с более молодыми спортсменками, если посвятят следующее межсезонье подготовке.
Нева Спорт 05:55
Происшествия

Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение в покушении на побег

Бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому во взяточничестве, предъявлено обвинение в покушении на побег.
Известия 02:35
Общество

Ученые рассказали, что чувствует находящийся в коме человек

Ученые доказали, что от 30 до 40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании.
Российская газета 00:03
Музыка

Британская группа Coldplay выпустила новый альбом «Everyday Life»

Британская рок-группа Coldplay выпустила новый, восьмой по счету, студийный альбом, который получил название «Everyday Life».
REGNUM 04:01
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

«Сочи» ушел от поражения в гостевом матче РПЛ с «Уфой»

Футболисты "Уфы" сыграли вничью с "Сочи" в матче 17-го тура чемпионата России.
РИА Новости 05:30
Авто

Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion

ITZine.ru 20 ноября в 22:30
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Evo-rus.com вчера в 07:03
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

В Приамурье военные вытащили на танке Т-80 вылетевший с трассы автобус

РИА Новости 05:06
Политика

Адвокат Трампа рассказал о компромате на семью Байденов

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что хранит материалы компрометирующего характера на семью Байденов, которые будут приданы огласке в случае его «исчезновения», сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 04:12
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Футбол

Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Bookmaker-ratings.ru 22 ноября в 05:39
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
ТАСС 05:47
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Армия и оружие

США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая

Народные новости 22 ноября в 00:11
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