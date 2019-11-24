с чего всё началось

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма. На ролик обратило посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав отредактировать изображение.

Общество Составлены правила общения с космонавтами В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Авто Новая Kia Optima показана официально Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Единоборства Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).