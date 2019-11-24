Политика
РИА НовостиThe Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма. На ролик обратило посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав отредактировать изображение.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении украинского диппредставительства.Life.ruвчера в 17:28
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The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева
Газета.Ruвчера в 18:39
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Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
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«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко
Наука
Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи
Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
Общество
Составлены правила общения с космонавтами
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
Новая Kia Optima показана официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Фигурное катание
Авербух хочет, чтобы Медведева и Загитова отказались от участия в шоу
Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова смогут соперничать с более молодыми спортсменками, если посвятят следующее межсезонье подготовке.
Происшествия
Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение в покушении на побег
Бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому во взяточничестве, предъявлено обвинение в покушении на побег.
Общество
Ученые рассказали, что чувствует находящийся в коме человек
Ученые доказали, что от 30 до 40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании.
Музыка
Британская группа Coldplay выпустила новый альбом «Everyday Life»
Британская рок-группа Coldplay выпустила новый, восьмой по счету, студийный альбом, который получил название «Everyday Life».
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
«Сочи» ушел от поражения в гостевом матче РПЛ с «Уфой»
Футболисты "Уфы" сыграли вничью с "Сочи" в матче 17-го тура чемпионата России.
Авто
Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Адвокат Трампа рассказал о компромате на семью Байденов
Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что хранит материалы компрометирующего характера на семью Байденов, которые будут приданы огласке в случае его «исчезновения», сообщается на сайте РИА Новости.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Футбол
Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Армия и оружие