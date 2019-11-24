Политика
РИА НовостиThe Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма. На ролик обратило внимание посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав отредактировать изображение.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении украинского диппредставительства.Life.ruвчера в 17:28
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The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева
Газета.Ruвчера в 18:39
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