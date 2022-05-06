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The Economist указал на устойчивость экономики России перед санкциями Запада

Российская экономика испытывает определенное влияние западных санкций, однако на данный момент справляется со столкнувшимися вызовами.
ТАСС
На прошлой неделе совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сильнее ожиданий большинства экспертов: с 17 до 14 процентов годовых.
РИА Новости
Реальная экономика оказалась "удивительно жизнестойкой", несмотря на рост цен, уход с рынка некоторых западных компаний и подорожание транспортировки товаров.
РИА Новости
«После мартовского затишья россияне, похоже, довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, согласно данным отслеживания расходов, проводимых Сбербанком», — указывает Economist.
Expert.ru

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