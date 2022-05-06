Минюст добавил в список физических лиц — иноагентов рэпера Моргенштерна, а в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апология» и 7 человек, включая оппозиционеров Владимира Милова и Любовь Соболь, следует из реестров Министерства юстиции.
Президент США Джо Байден в воскресенье, 8 мая, проведет виртуальную встречу с лидерами G7, участники обсудят события на Украине, поддержку Киеву и санкции против РФ, а в понедельник подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Написал мне много гадостей, пришлось его заблокировать, - сказала Мария.В интервью Мария Машкова также рассказала, как живет после 24 февраля, поделилась правилами безопасности в интернете, объяснила, как в США относятся к русским, и допустила, что никогда больше не вернется в Россию.