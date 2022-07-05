Запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств "Большой семерки" 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России.
По словам собеседницы издания, до 2024 года в стране действует переходный период — для каждого года выхода на пенсию установлено определённое количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов.
Дефицит "голубого топлива" в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди европейских стран, об этом, как передает газета Die Welt, заявил в интервью изданию NOZ лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.