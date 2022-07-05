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The Economist заявил о невезении Европы в энергетической войне с Россией

Европа столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией.
Lenta.ru
Запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств "Большой семерки" 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России.
РИА Новости
Простой может продлиться три месяца, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок.
РИА Новости
В итоге Европа потеряла еще 7,5 процента поставок.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Европе расстроились из-за проблем в энергетической войне с Россией
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