Коронавирус
Газета.RuThe Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса
Европейские страны готовятся встретить вторую волну коронавирусной инфекции и рассматривают возможность введения новых ограничений, пока миллионы людей путешествуют по Европе, находясь в отпусках, пишет газета The Guardian.
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Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг
В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ 00:13
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на командующего объединенными силами Украины Владимира Кравченко, сегодня вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
Цензуры.Нет вчера в 07:35
Общество
Миронов предложил платить повышенные пособия по безработице до конца года
Москва, 27 июля 2020, 16:11 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить выплату повышенных пособий по безработице до конца 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.
REGNUM вчера в 09:11
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
Британские военные разместили в Twitter проморолик с перспективным истребителем следующего шестого поколения.
Военное дело вчера в 06:05
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости 00:25
Общество
Несанкционированное шествие в поддержку Фургала проходит в Хабаровске
Интерфакс - Россия вчера в 06:42
Футбол
Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ вчера в 05:34
Общество
Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:31
Здоровье
Кого в Алтайском крае тестируют на коронавирус бесплатно
Замруководителя регуправления Роспотребнадзора Ульяна Калинина дала разъяснения по вопросу обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Kursk.com 00:52
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах
90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах.
Российская газета 00:40
Технологии
Instagram уличен в слежке за своими пользователями
У обладателей смартфонов iPhone с установленной бета-версией iOS 14 приложение Instagram включает фронтальную камеру.
ToDay News Ufa вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru вчера в 07:25
Общество
На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
Интерфакс вчера в 18:33
Армия и оружие
Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста оказалось фейком
Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» является подделкой, заявил проанализировавший ее капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков.
ФАН вчера в 18:58
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК вчера в 05:02
Культура
Самые популярные рэперы России 90-х появились благодаря эротическому гей-журналу
Lenta.ru вчера в 23:03
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Общество
Шведов поразила российская подлодка
Компания отдыхающих шведов заметила на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
ToDay News Ufa вчера в 15:38
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
Экономика
Как изменится УСН в 2021 году: читаем свежие поправки в Налоговый кодекс
С января 2021 года «упрощенщиков» ждут важные изменения.
Бухонлайн вчера в 02:26