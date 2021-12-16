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The Guardian: «Газпром» намеренно не повышает продажу газа в Европу для получения прибыли

«Газпром» хочет получать прибыль с продажи газа в Европе вместо снижения цен, написала британская The Guardian
 со ссылкой на газового специалиста компании Rystad Energy.
BFM.ru
Издание отметило, что из-за роста спроса на газ и скачка цен Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии.
Секрет фирмы
Европа сейчас является ключевым покупателем газа из РФ.
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По словам холдинга, с начала 2021 года «Газпром» нарастил добычу газа на 14,2 процентов.
URA.Ru

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