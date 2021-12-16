BFM.ruThe Guardian: «Газпром» намеренно не повышает продажу газа в Европу для получения прибыли«Газпром» хочет получать прибыль с продажи газа в Европе вместо снижения цен, написала британская The Guardian со ссылкой на газового специалиста компании Rystad Energy.BFM.ruИздание отметило, что из-за роста спроса на газ и скачка цен Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии.Секрет фирмыЕвропа сейчас является ключевым покупателем газа из РФ.Banki LoansПо словам холдинга, с начала 2021 года «Газпром» нарастил добычу газа на 14,2 процентов.URA.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейFBM.ruiReactorНародные новостиREGNUMВечерняя МоскваГазета.RuНациональная служба новостейКапитал страныInkazanNeftegaz.ruЭкономика сегодняLife.ruФАНРамблерТелеканал 360°ИА Красная ВеснаOilCapital.ruПодробнее о событииThe Guardian: «Газпром» стремится к продаже газа по максимальным ценамRT на русском00:30The Guardian: «Газпром» хочет получать прибыль с продажи газа вместо обрушения цен на негоРИА Новости19:14Топ-менеджер Rystad Energy Торрес Диас: «Газпром» стремится продавать газ по высоким ценамLenta.ru01:12Guardian: «Газпром» стремится продавать газ по максимальной ценеГазета.Ru21:40The Guardian: «Газпром» установил рекордные цены на газURA.Ru20:44The Guardian: «Газпром» намерен получать прибыль с продажи газа, не обрушая цены на негоNews.ru20:12Guardian: «Газпром» хочет продавать свой газ Западной Европе по максимальной стоимостиBanki Loans00:18Показать ещёОценить572Поделиться