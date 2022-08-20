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The Guardian: Гибралтар хочет продать яхту, предположительно, Пумпянского 23 августа

Власти британской заморской территории Гибралтар намерены продать на аукционе 23 августа суперъяхту Axioma, принадлежащую, предположительно, попавшему под санкции российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, сообщила
 газета Guardian.
РИА Новости
По данным The Guardian, судно, стоимостью 65 млн долларов, якобы принадлежит уральскому миллиардеру, владельцу «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрию Пумпянскому.
Фонтанка.Ру
Решением Верховного суда заморской территории Великобритании яхта ориентировочной стоимостью 65 млн фунтов (77 млн долларов) была выставлена на торги, передает ТАСС.
Взгляд.ру
По сообщению издания, американский банк JP Morgan подал судебный иск, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.
РИА Новости

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